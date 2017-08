A Crotone si decide il futuro di Cutrone. Rima a parte, quella di domani sera allo Scida sarà una sfida fondamentale per l'attaccante classe '98, provato nella formazione titolare da Vincenzo Montella nell'ultimo allenamento prima della partenza per la Calabria, al posto di André Silva. Quel Montella che, nelle scorse settimane, aveva speso bellissime parole per la sua giovane punta: "Sta crescendo moltissimo, ha tanta fame. Mi assomiglia nella ricerca continua del gol".



ESTATE MAGICA - Cutrone è stato l'uomo dell'estate rossonera: autore del primo gol nella prima partitella in famiglia giocata a Milanello il 5 luglio, nel giorno del raduno, l'attaccante comasco si è ripetuto segnando la prima rete nel 4-0 al Lugano, addirittura una doppietta in un altro 4-0, questa volta al Bayern Monaco di Carlo Ancelotti, e nella prima ufficiale della stagione a San Siro, contro il Craiova nel preliminare di Europa League vinto 2-0 dai rossoneri.



TRA MILAN E CROTONE - Un exploit che ha rivoluzionato il progetto del Milan per il suo futuro. A inizio mercato i rossoneri erano pronti a valutare una cessione in prestito, con diverse squadre - tra cui proprio il Crotone - che si sono fatte avanti. Col passare delle settimane, però, Cutrone ha convinto sia Montella che il direttore sportivo, Massimiliano Mirabelli, che ora sono sempre più convinti di tenerlo in rosa, come terza punta alle spalle di Nikola Kalinic e André Silva. A testimonianza di questa grande considerazione, per domani l'allenatore campano sta pensando di regalargli una maglia da titolare, contro il "suo" Crotone: un esame importante, in un'estate magica.



@marcodemi90