E' indiscutibilmente l'uomo del momento in casa Milan, grazie ai suoi 3 gol in 5 partite ufficiali tra campionato ed Europa League e perchè la sua carta d'identità recita "anno di nascita, 1998". Patrick Cutrone si sta prendendo i titoli dell'estate rossonera a suon di reti e grandi prestazioni e sta convincendo anche Vincenzo Montella a concedergli sempre più fiducia, tanto da essere il favorito per una maglia da titolare anche in occasione della prima casalinga in Serie A di questa stagione contro il Cagliari.



IL TEMPISMO DI MIRABELLI - Panchina per André Silva e per l'ultimo arrivato Kalinic, che deve ovviamente prendere ancora confidenza col mondo Milan e col suo sistema di gioco. Ecco perchè per Cutrone, fresco di prima chiamata con la Nazionale Under 21, si tratta della classica occasione da non farsi sfuggire. Una chance che il giovane attaccante rossonero si è conquistato grazie alla caterva di gol realizzati con le squadre giovanili e alla prontezza del ds Massimiliano Mirabelli, che in un'estate molto impegnativa con 11 acquisti e nomi altisonanti, ha blindato per tempo il volto nuovo del Milan. Nonostante i tempi estremamente lunghi del closing e il lento avvicendamento tra vecchia e nuova dirigenza, Mirabelli ha avuto come una delle sue priorità quella di incontrare Giovanni Branchini, agente di Cutrone, e fargli firmare il prolungamento fino a giugno 2021 e con un aumento salariale fino a 250.000 euro a stagione.



Cifra destinata a crescere ancora se Patrick continuerà ad esprimersi su questi livelli e dopo aver respinto la corte di Bologna, Crotone e Verona, che spingevano per averlo in prestito.