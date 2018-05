Un buon allenamento. Non si può dare un senso diverso alla gara di oggi contro un Verona così modesto e mentalmente già retrocesso. Qualche buona giocata di Calhanoglu e un gol di Cutrone che speriamo possa averlo sbloccato e motivato in ottica finale di Coppa Italia, per il resto niente da segnalare.



Di sicuro però, la gara ha certificato la titolarità di Cutrone. Non che Kalinic o André Silva siano alternative credibili, ma sappiamo che Rino considera sempre il croato una possibilità concreta contro squadre più forti. Indipendentemente dagli 11 che scenderanno in campo, è ovvio che mercoledì servirà un'impresa.



La conquista di un trofeo non raddrizzerebbe certo un'annata comunque disastrosa, ma quantomeno darebbe nuova consapevolezza a Gattuso e al suo lavoro. Una base fondamentale per iniziare una stagione che ahimè sarà tanto complicata quanto l'ultima, se non addirittura oltre causa una situazione societaria ancora tutta da definire e una campagna acquisti dove a farla da padrone saranno le cessioni. I punti di domanda resteranno quindi tanti e la rosa non partirà certo con velleità di Champions, ma se finalmente si remerà tutti nella stessa direzione e senza proclami acchiappa consensi, chissà che Gattuso non ci riporti in quella che è la nostra casa.