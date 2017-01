L'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D'agostino parla così a proposito delle voci di mercato legate ad una partenza dell'attaccante viola Nikola Kalinic verso la Cina: 'La piazza viola merita certamente traguardi e ambizioni, molto dipenderà dal mercato. Kalinic? Per rimanere ad alti livelli i viola non dovrebbero rinunciare né a lui né a Badelj, a meno che non abbiano in mente sostituti all’altezza. Dipende tutto dagli obiettivi societari. Un papabile sostituto di Kalinic? Mi piace Simeone Jr, si sta dimostrando un grande finalizzatore, anche dentro l’area. Dovessi dare via il croato comprerei almeno due elementi. Mi piace anche Gabbiadini'.