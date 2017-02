Gaetano D’Agostino, ex giocatore di Fiorentina, Udinese e Roma, a Radio Bruno dice la sua sulla stagione dei viola: ‘A Roma ho visto un calo mentale allucinante. Ho visto una Fiorentina rinunciataria. Dopo 1-0 i viola avevano comunque il tempo per reagire e invece ho visto una resa immediata. La Fiorentina ha provato a tenere l’1-0 per non fare brutte figure e invece ne ha presi 4. E’ stata una resa totale. Firenze è una piazza che vuole vincere e vedere bel calcio e una squadra come la Fiorentina non si può accontentare neanche di arrivare quarta in campionato. Firenze deve ambire sempre a traguardi più importanti di quelli attuali, la Fiorentina deve sempre giocare per vincere’.