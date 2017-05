Gaetano D'Agostino ha fatto il punto sulla stagione giallorossa ai microfoni di Romanews Web Radio: "L’obiettivo di Spalletti rimane il secondo posto. Sono sicuro che da ora in poi si parlerà soltanto del secondo posto, perché esiste la paura di non arrivarci neppure. Bisognava pensarci già da due settimane. Tutti avevano la convinzione di avere in tasca il secondo posto e invece non è così, perché il Napoli è in grande forma".



TORTI ARBITRALI - "La Juventus? Con l’Atalanta hanno subito dei torti arbitrali ma nessuno ha protestato più di tanto, la squadra ha continuato a lavorare perché ha davanti a sé un obiettivo", spiega l'ex centrocampista, cresciuto nelle giovanili della Roma: "I giocatori ascoltano le radio e si creano gli alibi, a Roma è facile crearsi gli alibi. La Roma ha bisogno di vincere, anche una coppetta del nonno, ma deve vincere qualcosa".