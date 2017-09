Il magic moment di Danilo D'Ambrosio continua senza battute d'arresto. Il gol vittoria nella sfida vinta contro il Genoa è soltanto il coronamento di un'inizio di stagione da primo della classe. Insostituibile in fascia per Luciano Spalletti ha perfino convinto la dirigenza nerazzurra a non investire su un nuovo colpo al centro della difesa grazie alla sua grande duttilità anche in quella zona del campo.



ALA AGGIUNTA - La crescita dell'esterno napoletano è infatti sotto gli occhi di tutti e il suo 2017 è per ora da incorniciare. 4 gol e 3 assist all'attivo da gennaio 2017 a oggi, non male per un terzino. Ma c'è di più perchè analizzando le heat map dell'esterno napoletano si può notare come, di fatto, D'Ambrosio sia a tutti gli effetti un'ala aggiunta, che sa sovrapporsi con costanza a Candreva creando superiorità e portando via l'uomo. Il tutto abbinando una straordinaria solidità difensiva (100% di contrasti vinti, il 50% dei duelli positivi, 2 intercetti, 11 contrasti aere e oltre l'80% di passaggi riusciti).



ALLA FACCIA DEI TIFOSI - Oggi D'Ambrosio è a tutti gli effetti fondamentale, nonchè il miglior esterno a disposizione di Luciano Spalletti. Lo dicono i numeri (qui sotto la sua scheda ndr.) a cui perfino i tifosi dell'Inter si sono dovuti adeguare. Sì perchè l'amore fra D'Ambrosio e la tifoseria nerazzurra non è mai sbocciato realmente. Troppo silenzioso, troppo poco in mostra, forse perchè troppo normale nella sua quotidianità. Non è un Gabigol tanto per citare uno degli idoli degli intenditori di San Siro, perchè è più simile a un Miranda, a un Handanovic o a un Borja Valero per personalità. Per fortuna di D'Ambrosio (e dell'Inter) la "normalità" sta tornando di moda anche al Meazza.