Il terzino dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, è stato intervistato da Inter Channel per parlare del suo presente, con la nascita del suo primogenito Leonardo, e del futuro dell'Inter: "Sto bene, ho assisto al parto e non sono svenuto (ride ndr.). E' stata un'emozione grandissima: vedere la vita è qualcosa di meraviglioso, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ho fatto foto e video e sono riuscito a non svenire".



OBIETTIVO RIPARTIRE - L'importante ora è ripartire, esattamente come abbiamo fatto dopo il ko di Torino mettendo in fila due vittorie (vs Empoli e Bologna ndr). Contiamo di ripartire subito contro il Cagliari perché durante la stagione si può cadere, ma l'importante è rialzarsi subito dopo".