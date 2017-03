Torino-Inter non è solo Belotti contro Icardi. Oltre alla sfida a distanza tra i due cannonieri principi della Serie A, sarà interessante vedere l'incrocio sulla fascia tra i due ex Ljajic e D'Ambrosio. Il primo ha un grande talento, che però mostra solo a sprazzi sul campo.



GARANZIA D'AMBROSIO - Al contrario del terzino nerazzurro, meno dotato tecnicamente, ma che in questa stagione ha trovato un'invidiabile continuità di rendimento. Grazie alla quale è diventato una pedina insostituibile nello scacchiere di Pioli, che lo ha schierato titolare in tutte le 16 partite di campionato da quando è arrivato in panchina. D'Ambrosio lo ha ripagato con buone prestazioni a livello difensivo, condite dal gol segnato al Pescara e dagli assist per Icardi e Gabigol contro Lazio e Bologna. Tanto da meritarsi il rinnovo (in arrivo) del contratto in scadenza nel 2018 e l'attenzione del ct Ventura per la Nazionale.



DOMENICA FESTA - Il suo momento è magico anche fuori dal campo, infatti è da poco diventato papà del piccolo Leonardo, frutto dell'amore con la compagna Enza De Cristofaro. Domenica è San Giuseppe e in ogni caso Danilo festeggerà: la convocazione in Nazionale a Coverciano oppure la festa del papà a casa in famiglia. Auguri.