La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Il Cosenza ha scelto Fontana come allenatore: era alla Juve Stabia. La Carrarese tenta il colpo Maccarone (Empoli), l’Olbia prova per Acquafresca e il portiere Aresti. Gusu (Borgosesia) all’AlbinoLeffe. Pisa in pressing su Armellino (Matera). Esposito (Matelica) va alla Sambenedettese. Franchino (Vibonese) verso Francavilla.