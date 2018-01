Un mercato di gennaio a ritmi contenuti, ma tante operazioni programmate e avviate in vista dell'estate. La sessione di riparazione in casa Juventus sta vedendo il direttore generale Beppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici sempre più attivi alla ricerca di opportunità e colpi per rinforzare la rosa bianconera in vista della prossima estate. Da Emre Can a Pellegrini, passando per i mal di pancia di Alex Sandro, Emanuele Tramacere e Marco Demicheli fanno il punto sulle mosse dei bianconeri.