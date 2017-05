La somma di un fatturato in decollo, plusvalenze importanti e accesso alle semifinali di Champions League produce sogni. Sì, perché la Juventus potrà regalarsi un altro mercato di gran livello anche nella prossima estate, dopo quella scorsa dove Marotta e Paratici hanno potuto sbizzarrirsi passando dal pallino Higuain al colpo Pjanic fino alla tentazione Marko Pjaca diventata realtà. Senza dimenticare Alves e le tante altre operazioni che hanno completato l'organico. Allo stesso modo, la prossima estate vedrà la Juve protagonista sul mercato con investimenti importanti e mirati.



PRIMI NO - Non a caso, la dirigenza bianconera ha declinato diverse proposte di giocatori pur di buon livello in uscita dai propri club. Solo pochi anni fa sarebbe sembrato quasi utopico rifiutare alcune opportunità del genere, oggi tutt'altro. Così, la Juventus ha congelato l'idea André Gomes dal Barcellona: in Catalogna non sono soddisfatti del suo rendimento ed è considerato cedibile, in Spagna lo accostano nuovamente alla Juventus ma ad ora non è un obiettivo perché non al livello di questa squadra. Ragioni di età e stipendio hanno bloccato invece l'ipotesi Pepe, offerto a diversi club essendo a scadenza con il Real Madrid. La Juve ha detto ancora no, orientata sul valorizzare i propri difensori giovani e in rampa di lancio. Perché il prossimo sarà un mercato di eccellenze, questa l'idea di Marotta e Paratici. Con i primi no a diverse proposte...