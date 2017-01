Un segnale, forte e chiaro. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, Vincenzo Montella chiede un doppio sforzo: alla sua squadra, che deve riprendere la corsa in campionato, e alla società, invitata a cercare sul mercato i rinforzi giusti. In questo video Daniele Longo, inviato di calciomercato.com a Milanello, fa il punto sulle operazioni in entrata e in uscita dei rossoneri. La campagna acquisti è fortemente condizionata da un closing slittato a marzo, ma qualcosa si nuove. E il ritorno di Galliani dal Sud America, previsto per questo weekend, potrebbe accendere il mercato del Milan.