Un entusiasmo contagioso da alimentare con i risultati e le prestazioni, una curiosità palpabile generata da un mercato da protagonisti. Di questi concetti ha parlato Vincenzo Montella, avvicinandosi al debutto in campionato contro il Crotone. Contro Craiova e Skhendija sono state prove generali, ma il nuovo Milan nasce oggi in Calabria e si porta indietro anche qualche dubbio e incognita legato alla gestione di alcune situazioni figlie proprio della rivoluzione apportata dalla coppia Fassone-Mirabelli.



ESCLUSIONI DI MERCATO - Con Kalinic sale a 11 il conto dei calciatori acquistati, ai quali 14 hanno fatto spazio, ma l'opera di sfoltimento della rosa del nuovo management non è ancora completata. Mancano all'appello Paletta, Sosa e Niang per creare i presupposti per altri due innesti, mentre dovrebbe rimanere alla fine Gustavo Gomez, che ha respinto le offerte arrivate dalla Turchia. Il caso del paraguaiano, escluso dall'ultimo match di Europa League proprio per una scelta di mercato, è uno dei tanti nodi che stanno comunque venendo al pettine del Milan e che stanno sollevando più di qualche interrogativo. Con questa dirigenza non esistono mezze misure, metaforicamente "o sei con noi o contro di noi", un principio che ha portato a molte esclusioni eccellenti nel corso dell'estate.



LO STRAPPO NON PAGA - Emblematico in tal senso l'affaire Bacca, che ha avuto il tempo di disputare un paio di amichevoli a luglio per poi finire ai margini del gruppo, fino alla cessione al Villarreal, a condizioni non propriamente favorevoli per il club rossonero (prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni). Un giocatore palesemente fuori dal progetto milanista da almeno un anno, anche sotto la gestione Galliani, ma la cui situazione è stata esasperata nelle ultime settimane. Uno scenario che, a 11 giorni dalla chiusura del mercato, si sta riproponendo con Paletta, Sosa e Niang e che rischia di portare più svantaggi che altro. Il difensore ha respinto diverse proposte e spinge per la Lazio forte di un contratto in scadenza tra un anno, l'ex Besiktas ha detto no al Messico e a un ritorno in Turchia e il francese glissa sulla ricca offerta dello Spartak Mosca perchè vuole un Torino che offre meno soldi al Milan. Sicuri che l'intransigenza paghi sempre e comunque?