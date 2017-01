Il vero punto di forza della gestione di Vincenzo Montella è stata rappresentata sin qui dalla capacità di recuperare dal punto di vista mentale giocatori reduci da stagioni molto deludenti e oggi punti di riferimento per il Milan attuale. Da Paletta e Romagnoli, coppia di centrali difensivi che ha trovato sempre più sicurezza settimana dopo settimana, agli esterni Abate e De Sciglio, passando per Niang prima e Suso poi nel reparto d'attacco.



RIENTRO SUPER - Le ultime partite ufficiali del 2016 hanno portato in dote un'ulteriore buona notizia per il tecnico rossonero, il rientro su ottimi livelli di Andrea Bertolacci, reduce da una prima annata decisamente sottotono e contrassegnata da quegli infortuni che avevano lasciato il segno già alla prima giornata di questo campionato, con i soli 5 minuti contro il Torino prima di uno stop forzato di oltre 3 mesi. In una zona del campo in cui il Milan continua a cercare nuovi innesti che accrescano il tasso tecnico e di personalità per non accelerare eccessivamente (con tutti i rischi del caso) il percorso di crescita del giovanissimo Locatelli, proprio l'ex giocatore del Genoa potrebbe rivelarsi il vero acquisto invernale per il Milan.



PERFETTO DA REGISTA - Con la pista Badelj raffreddatasi per le richieste economiche della Fiorentina (non inferiori ai 10 milioni) e l'impossibilità del club di via Aldo Rossi di muoversi in entrata senza una cessione importante e l'alternativa Gago che non entusiasma particolarmente, Bertolacci, reduce da tre prove consecutive molto soddisfacenti contro Roma, Atalanta e Juventus, si candida ad occupare un ruolo da protagonista nel 2017. In particolare, impiegato da regista arretrato davanti alla difesa al posto di Locatelli, il giocatore romano ha dimostrato una capacità di impostare l'azione con maggiore coraggio e rapidità rispetto al più inesperto collega e Montella è sempre più tentato dal completare l'operazione rilancio impiegandolo in quel ruolo con sempre maggiore regolarità. Ecco perchè, insieme all'eventuale inserimento di un attaccante esterno (Deulofeu in pole) che rimpiazzi numericamente il partente Honda, il vero acquisto di gennaio del Milan potrebbe rispondere al nome di Andrea Bertolacci.