Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool, Juventus e Inter. Ci sono quasi tutti i più importanti club europei in fila per Leon Goretzka. Tutti lì, attenti, pronti a cogliere un'occasione di quelle irripetibili. Perché il centrocampista dello Schalke 04 è in scadenza di contratto a giugno e, dal prossimo gennaio, sarà libero di scegliere - e firmare per - una nuova squadra.



DERBY D'ITALIA - La Juve, sempre attenta al mercato dei parametri zero, segue da tempo Goretzka, che ad appena 22 anni ha già collezionato più di 120 presenze tra Bundesliga, Champions ed Europa League. Nelle ultime settimane, però, anche l'Inter ha effettuato i primi sondaggi con l'entourage dell'ex Bochum, individuato come l'uomo giusto per completare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima stagione.



OSTACOLO BAYERN - Un altro Derby d'Italia, quindi, pronto a scatenarsi sul mercato; ma la concorrenza per le due squadre italiane è spietata. A cominciare dal Bayern Monaco, vero e proprio padrone del mercato tedesco, passando poi al Barcellona e al Liverpool. In questa situazione, però, lo Schalke non intende mollare e sta provando a trattenere il suo gioiello più brillante, a cui ha offerto un rinnovo da 10 milioni di euro a stagione. Cifre pazzesche, l'asta per Goretzka è pronta a partire: Juve e Inter ci sono.

@marcodemi90