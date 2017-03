La primavera è cominciata: il clima torna a farsi più mite, la flora torna a dare colore e la fauna si ravviva, quest'anno con un giorno d'anticipo per uno strano scherzo delle stelle. In senso metaforico però primavera significa anche un nuovo inizio ed è quello che tanti allenatori e fantallenatori si aspettano dai propri giocatori: chi deve ritrovare smalto dopo un periodo di appannamento, chi invece deve ancora sbocciare dall'inizio della stagione e ora ha solo pochi mesi per svoltare un'annata fin qui tutt'altro che positiva.



CERCASI RINASCITA - Il secondo caso riguarda da vicino tre esterni offensivi, per un verso o per l'altro deludenti. Lucas Ocampos vuole ritrovare una nuova vita a Milano dopo il chiaroscuro a Genova, ma ancora la luce non si è accesa del tutto: qualche buona prestazione, ultima quella offerta proprio contro i rossoblù, ma manca ancora quel guizzo per convincere il Milan di poter essere un elemento su cui contare in futuro e per il quale vale la pena investire in estate (riscatto da discutere con Marsiglia e Genoa). Domenico Berardi era uno dei più attesi ai blocchi di partenza, dopo aver trascinato il Sassuolo fino al sesto posto finale questo doveva essere l'anno della consacrazione e l'avvio era stato positivo: due gol nelle prime due giornate (anche se la partita col Pescara è stata persa a tavolino), poi lo stop che lo ha costretto a perdere tre mesi e saltare quell'Europa League conquistata sul campo. Il gol manca da allora, ma c'è chi ha fatto anche peggio: Marko Pjaca non è ancora riuscito a prendersi la Juventus e il tabellino delle marcature in campionato è ancora immacolato. La rete in Champions League al Porto sembrava il preludio di un nuovo inizio, ma al momento risulta solo un acuto in un momento di crescita solo parziale; ancora da ripagare la fiducia del club, che ha investito oltre 20 milioni di euro per soffiarlo al Milan e strapparlo alla Dinamo Zagabria, e ancora da trovare il feeling con Allegri che lo incensa ma soprattutto lo pungola per stimolare a tirare fuori tutto il proprio potenziale.



A CACCIA DI CONFERME - Il gol in campionato manca anche a Iturbe, fantasma a Roma ma ora in crescita a Torino: dopo un avvio complicato l'esterno sta crescendo nelle prestazioni e di pari passo cresce la considerazione che Mihajlovic ha di lui; tre assist nelle ultime tre partite sono un primo, importante segnale di rinascita, ora serve trovare continuità per togliersi l'etichetta di flop da 25 milioni che ancora lo accompagna quando i tifosi romanisti parlano di lui. Sempre nella capitale sponda giallorossa c'è un centrocampista che cerca ancora di affermarsi non come promessa ma come realtà: Leandro Paredes, due gol in questo 2017 (ultimo quello realizzato domenica contro il Sassuolo) per lanciarsi verso un finale di stagione da protagonista e un mercato che lo vedrà protagonista, con tante squadre alla finestra e una Roma ancora in bilico tra la volontà di puntare su di lui e quella di monetizzare con la sua cessione. Ultima menzione infine per Gianluca Caprari, ora ai box per un problema muscolare ma prossimo al rientro. E' una delle poche note positive nella disastrosa annata del Pescara (se si escludono i calci di rigore), ma potrebbe non bastare per assicurarsi il futuro: l'Inter lo ha acquistato ma difficilmente lo tratterrà in nerazzurro la prossima stagione, questi ultimi tre mesi serviranno per provare a cambiare un destino che sembra già scritto (nuovo prestito) e convincere Suning di poter essere protagonista nel progetto di una squadra giovane e italiana.



