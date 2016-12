Una lunga fase di stallo che durerà almeno fino al prossimo 3 marzo, data limite entro la quale la Sino Europe Sports Investment dovrà completare il closing per l'acquisto del Milan. Fintanto che l'operazione non sarà definitiva,- Un discorso che andrà inevitabilmente a toccare anche il capitolo r, sia quelli già impostati da Adriano Galliani, sia quelli da affrontare nei prossimi mesi. Nell'immediato, l. Per il centrocampista marchigiano Sino Europe concederà uno strappo alla regola, trattandosi di un giocatore gradito anche ai nuovi eventuali proprietari e al quale il prolungamento con aumento era stato promesso da diverso tempo. La sensazione è che, a prescindere dai rapporti non idilliaci in questo momento tra Galliani e Fassone e la diversità di vedute circa la retroattività o meno della data dalla quale applicare le nuove condizioni contrattuali, l'affare si farà., dunque quelli che, nell'eventualità di un mancato accordo, a giugno rischierebbero di partire a condizioni poco vantaggiose per il Milan.sono due titolari fissi della formazione di Montella e, nonostante l'attuale livello delle prestazioni (soprattutto del centrale italo-argentino) autorizzi a chiudere in tempi brevi la trattativa, il rischio più concreto è di dover attendere almeno fino alla primavera affinchè la situazione si sblocchi. Prodotto del settore giovanile rossonero,hanno già manifestato il proprio interesse in passato e potrebbero approfittare di questa fase di impasse.- La stessa che si è venuta a creare per, che al compimento dei 18 anni di età a febbraio dovrebbe firmare il primo contratto da professionista, ma in questo caso, passando attraverso la conoscenza degli investitori cinesi e del loro progetto per il futuro. I rappresentanti di Sino Europe sono perfettamente consapevoli che sarebbe un autogol presentarsi ai tifosi del Milan senza avere la certezza di poter blindare uno dei migliori elementi della rosa, ma la lunga fase di stallo venutasi a creare sul fronte societario sta producendo le sue prime conseguenze.