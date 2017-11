Qualcuno però, tra vecchi protagonisti e attuali, l'ha fatto, più o meno duramente. Certo, come detto, i termini non possono che essere morbidi, salvo qualche caso particolare: per non bruciarsi possibilità, per non inimicarsi tifoserie, ma anche perchè probabilmente con il tempo e con questo "lavoro" la passione può non essere più la stessa, o così intensa., eccome, presente nelle vite, nelle parole e nelle decisioni dei calciatori, sia bianconeri, che della nostra Serie A. Ecco perchè abbiamo deciso di stilare una