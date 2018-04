Ci sono gol e gol. Quelli "belli belli in modo assurdo", quelli che ti aspetti dall'uomo simbolo, quelli incoscienti del terzino che pesca il gol dell'anno, quelli miracolosi del portiere che pesca il gol della vita. Ma quello dell'ex ha un sapore speciale. Perché c'è dentro un po' di tutto: la paura degli avversari nascosta dai fischi, la goduria dei tuoi sostenitori che non vedono l'ora, la curiosità di tutti gli altri per vedere se esulterai o meno. E ieri, Leonardo Bonucci, in quello Stadium in cui è cresciuto diventando campione, ha esultato: lo ha fatto per i suoi tifosi, quelli del Milan. E un po', per sua stessa ammissione, perché quelli della Juve lo hanno provocato...



La Classifica di CM di oggi parte proprio da qua, dal gol del "capitano rossonero traditore bianconero", che si è sciacquato la bocca nella sua vecchia dimora per il gol del momentaneo 1-1. E in Serie A è pieno di gol dell'ex, il più tradizionale e scontato che ci sia. Ma anche il più emozionante. Dal core 'ngrato José Altafini all'altro che ha abbandonato il Napoli per la Juve, Gonzalo Higuain, passando per Ronaldo, Seedorf e tutti gli altri. Ed ecco qua i 10 gol dell'ex più significativi visti in Serie A. E i più emozionanti, dove il risultato finale non conta.



@AngeTaglieri88