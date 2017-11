La panchina dell'Italia ad un top allenatore. E' questa la richiesta che il popolo italiano sta facendo alla FIGC in queste ore. Basta esperimenti, servono certezze almeno nella guida tecnica della squadra. Sì ma chi? I nomi che si fanno sono quelli di Ancelotti, Conte, Allegri e Mancini e fra questi, secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è un candidato più avanti degli altri.



Si tratta di Roberto Mancini, l'unico fra i nominati a ritenere la panchina della Nazionale un obiettivo nobile per la propria carriera. Il problema in questo caso è la presenza di Lotito in Federazione. I due non hanno rapporto e il patron della Lazio è ancora tanto influente con l'attuale FIGC.



Difficile, anzi impossibile che possa esserci un ritorno di Antonio Conte. L'ex ct ha ancora in ballo con la Nazionale un contenzioso economico che non è stato risolto e non si sacrificherà nuovamente per la causa. Improbabili, almeno per ora, sono i nomi di Ancelotti ed Allegri. Per entrambi la panchina azzurra non è un obiettivo a breve termine e, soprattutto per l'ex Bayern Monaco sono pronte offerte dalla Premier League in vista della prossima stagione.