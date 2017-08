Juventus e Genoa scendono in campo tra poche ore con i bianconeri che vogliono dimenticare l'ultima trasferta giocata a Marassi contro i rossoblù persa malamente per 3-1 con doppietta del 'Cholito' Simeone. Le strade della Juve e del 'Grifone' si incroceranno di nuovo sul terreno di gioco mentre sul mercato le due società continuano a mantenere un filo diretto che anche nelle ore prima del calcio d'inizio non si è mai interrotto. Il Genoa spinge per avere Sturaro e Kean, i bianconeri hanno chiesto a Preziosi Salcedo e Pellegri tentando di strapparli a Milan e Inter. Quando si parla di mercato tra Juve e Genoa, tuttavia, è la formazione ligure che sorride visto che gli ultimi affari tra le due squadre hanno reso molto per le casse del Genoa e poco per il campo della Juve.