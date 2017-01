La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Nel girone A il colpo lo piazza la Viterbese prendendo Jefferson (Teramo), mentre il Siena vuole Jadid (Entella), Andrea Caponi (Pisa) torna a Pontedera, la Cremonese ha chiesto Edoardo Lancini al Brescia, la Lupa Roma ci prova con D’Agostino (Fondi).



Nel girone B si segnala a Mantova il divorzio col d.s. Pelliccioni, mentre l’Ancona ottiene il portiere Anacoura (Juve, era alla Casertana) e tessera lo svincolato Vitiello (Benevento), il Teramo ha preso Imparato dal Perugia, la Reggiana prepara due grandi colpi con Corazza (Novara) e Barillà (Trapani), il Modena vuole Ambrosini (Como) in attesa di Nolè e Guazzo, la Samb punta su Rapisarda del Lumezzane (che in cambio vorrebbe Zappacosta) e su Joao Silva (Salernitana), al Gubbio sono in arrivo Otin (era alla Reggiana) e Stefanelli dell’Entella.



Nel girone C la Juve Stabia ha ormai definito il colpo Cutolo (Entella), a Taranto arriva Emmausso (Genoa) e se ne va lo spagnolo Garcia, il Cosenza ha chiesto i giovani Zonta e Carraro all’Inter, la Vibonese è su Torelli (Forlì) e il Messina vorrebbe puntare sul 37enne Tavano, che ha poco spazio a Prato.