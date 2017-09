Il mercato estivo 2017 è andato in archivio anche in casa Inter, senza regalare a Luciano Spalletti il rinforzo in difesa che avrebbe consentito di avere le spalle maggiormente coperte in caso di indisponibilità di uno tra Miranda e Skriniar. Alla fine, è stato bloccato un giocatore da tempo sul mercato come Ranocchia e spetterà al tecnico di Certaldo trovare il modo per recuperarlo sotto l'aspetto mentale, mentre D'Ambrosio adattato nel ruolo di centrale rappresenta l'extrema ratio. Tutto chiuso, tutto finito, si rimane così almeno fino alla riapertura delle trattative a gennaio, a meno che la coppia Ausilio-Sabatini non decida di ricorrere a un ulteriore espediente.



IL FRAGILE KIRCHHOFF - Chiuso il mercato italiano e in gran parte dei paesi europei, sono diversi i calciatori che si sono svincolati dai rispettivi club di appartenenza nelle ultime ore e per i quali c'è tempo fino a metà ottobre per trovare una squadra interessata a tesserarli. Soprattutto giocatori esperti a caccia dell'ultimo contratto, ma anche alcune occasioni interessanti considerando che andrebbe trovata un'intesa soltanto per quanto concerne l'importo dell'ingaggio. In quest'ultima categoria rientrano a pieno titolo l'ex Bayern Monaco Jan Kirchhoff, reduce da una stagione tribolata al Sunderland per gli infortuni ma che l'anno prima si era ritagliato un discreto minutaggio in Premier League (da gennaio 2016, 15 presenze per un totale di 1084 minuti). Classe 1990, vanta 80 partite in Bundesliga, ma la contro-indicazione principale è proprio la fragilità fisica che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera.



Curioso il caso di Cedric Mongongu, centrale classe '89 franco-congolese molto ambito durante la sua esperienza al Monaco (dal 2007 al 2011) e accostato anche al Milan, ma sparito dai radar nelle ultime due stagioni, nelle quali, tra i turchi dell'Eskisehispor e il Montpellier, ha collezionato la miseria di 7 partite in campionato. A conti fatti, l'ultima annata completa rimane quella 2014/2015, quando collezionò 24 gettoni in Ligue 1 con la maglia dell'Evian. 177 partite in Premier League, ma una stagione fondamentalmente persa a Norwich per il difensore franco-camerunese classe '86 Sebastien Bassong, che ha indossato in carriera anche le maglie di Watford, Newcastle, Tottenham e Metz. Suggestioni e niente di più profili come quello dell'ex laziale Modibo Diakité, classe 1987, vincitore di due Coppe Italia e una Supercoppa con i biancocelesti, reduce da esperienze poco soddisfacenti con le maglie di Cagliari, Frosinone, Sampdoria e, ultima in ordine di tempo, Ternana. Ha dalla sua il vantaggio di conoscere molto bene il nostro campionato e di aver già giocato in piazze importanti, considerando anche Firenze e Sunderland. Trovano spazio infine alla voce "usato sicuro" i nomi di Marko Basa (1982), appena svincolatosi dal Lille, e degli inglesi Lescott (1982) e Kolo Touré (1981).