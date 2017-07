Non solo grandi acquisti e colpi di mercato. I cambiamenti nella prossima Serie A, ai tempi dei social network, li stanno facendo anche e soprattutto i calciatori. Svolte nei look, come quello fatta da Bonucci, che oltre ad essere protagonista sul mercato con il suo passaggio dalla Juventus al Milan, ha anche deciso di darci un taglio... con la barba. Oppure come Dries Mertens che si è rasato nel ritiro di Dimaro. O ancora Douglas Costa, Luiz Felipe e tanti altri. Quali sono i più belli? Scopritelo nel nostro video.