Da una parte ci sono i versi del salva-Leicester Shakespeare, dall'altra diverse poesie italiane. È questa la fotografia del sabato pomeriggio di una Premier League che, tra acquisti invernali ed ex, parla sempre più la nostra lingua. In ben 7 dei 20 gol segnati nelle sfide delle 16, in cui mancano le big, sono stati coinvolti giocatori italiani o che hanno militato di recente nella nostra Serie A, precisamente con 6 gol e un assist.



LA PROMESSA MANCATA - La vittoria dello Stoke City passa dai piedi di un'ex promessa dell'Inter: Marko Arnautovic. L'esterno austriaco, mai esploso in maglia nerazzurra, ha segnato una doppietta tra il 29' e il 42' del primo tempo, condannando il Middlesbrough alla zona retrocessione e lanciando i Potters verso l'ottavo posto.



IL RE LEONE - Molto più recente come conoscenza italiana l'autore dell'altra doppietta di giornata. Fernando Llorente, dopo aver aiutato la Juventus negli scorsi anni, ora ha un nuovo obiettivo: salvare lo Swansea a suon di gol. Una missione che sta portando avanti con successo, visto che con il gol al 90' sul 2-2, dopo quello ad inizio gara, ha consegnato i 3 punti ai gallesi. La seconda doppietta in un 3-2, prima il Liverpool ora il Burnley.



OKAKA E NIANG - Il Watford è la squadra più influenzata dalle correnti italiane, a partire dalla proprietà, i Pozzo, per arrivare all'ex Napoli e Inter Walter Mazzarri e ad una schiera di giocatori scelti proprio dal tecnico toscano: Britos, Holebas, Behrami, Niang e Okaka. Proprio Okaka-Chuka ha segnato il gol del momentaneo 2-2, il terzo gol in questa Premier per lui. Anche l'ex Milan sta ritrovando una buona condizione: è suo l'assist per il 3-4 all'ultimo minuto.



GABBIAGOL - L'impatto di Manolo Gabbiadini sul calcio inglese è semplicemente strabiliante: 6 gol in 4 partite tra Premier e Coppa di Lega. Ha segnato sempre e, con il gol del 3-2 di questo pomeriggio, ha aggiornato la sua media gol: uno ogni 16 minuti. Impressionante.