E' day after, il giorno dopo, il giorno in cui la conferenza stampa d'addio di Carloda Presidente dellaè già diventata tormentone tanto in radio quanto in televisione. Per non parlare del web... Il calcio, da oggi, guarderà avanti, ha la necessità, per non perdersi, di andare avanti. Il capo del, Giovanni, nella giornata di ieri, dopo l'addio di, ha spiegato che "la FIGC sarà commissariata". E' una possibilità, non ancora una certezza- Ci saranno 90 giorni di tempo per elezioni del nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Manca tanto, tanto tempo. Ma qualche nome, per il dopo Tavecchio, è già stato fatto; e 11 sono quelli che calciomercato.com ha deciso di proporre a voi lettori. Si va dagli ex calciatori Roberto, Paolo, Demetrio(che già si candidò nel 2014) e Damiano(ora presidente assocalciatori) all'ex tecnico di Milan, Roma e Juve Fabio; passando per Andrea, presidente per 7 anni della Lega Nazionale Professionisti Serie B, Paolo, vice commissario della Lega di A e vice di Guido Rossi in FIGC 11 anni fa durante calciopoli, e Cosimo, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Senza dimenticare l'ex arbitro internazionale Pierluigi, l'ex ad del Milan Adrianoe l'ex segretario del Partito Democratico Walter