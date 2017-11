Fiorentino, cuore viola, da calciatore ha girovagato, col pallone tra i piedi, per l'intera toscana. Poi, una volta appese le scarpe al chiodo nel 2004, Leonardo Semplici si è subito seduto sulla panchina del Sangimignano. E anche qui, via al tour: Figline, Arezzo, Pisa e, finalmente, la sua Fiorentina. Dal 2011 al 2014, l'attuale tecnico della Spal ha guidato la Primavera Viola che, per due anni, è stata sotto gli occhi attenti delle telecamere, illuminata dalle luci dei riflettori. Campioni era da tempo andata in soffitta, spazio al fresco, e nuovo, Giovani Speranze.



DOVE SONO? - Leonardo Semplici guidava un gruppo di ragazzi pieni di qualità, tra i quali spiccava Federico Bernardeschi (che non aveva firmato la liberatoria per partecipare al reality); 10 di questi erano seguiti, giorno e notte, in campo e fuori, negli allenamenti e negli studi, dalle telecamere di MTV: Leonardo Capezzi, Lorenzo Di Curzio, Alan Empereur, Roberto Franca Everton, Alberto Rosa Gastaldo, Cedric Gondo, Axel Gulin, Luca Lezzerini, Saverio Madrigali e Giacomo Ruggeri. Tutti protagonisti per due stagioni (tranne Ruggeri, ceduto in prestito in Serie D). Di questi, in Serie A, c'è solo Capezzi, prima al Crotone e ora alla Samp. E gli altri? Per scoprire dove sono finiti, sfogliate la fotogallery. Non solo luci e tv, ma anche risultati sul campo. Sì, perché Semplici è bravo, tanto nella gestione del gruppo quanto nel lavoro sul campo: e, attraverso il bel gioco, con il 4-3-3 o il 4-3-1-2, è arrivato nel 2013-14 alla semifinale scudetto Primavera.



SOGNO FUTURO - Ora, la Fiorentina ha scelto Pioli e affronterà alle 15 proprio l'ex Semplici. Tifoso della Viola, che sogna di tornare alla Viola. Non lo ha mai nascosto: "La Fiorentina è un sogno, ma è giusto sognare fino a un certo punto, bisogna rimanere con i piedi per terra" diceva lo scorso anno. E i piedi calpesteranno il prato del Paolo Mazza, lo stadio della Spal, dove Semplici spera di fare lo sgambetto a Babacar , di cui è calcisticamente innamorato, Chiesa, di cui ha allenato il padre al Figline, e compagni. Per centrare la salvezza. E per brillare sotto gli occhi che lo studiano per il futuro.



@AngeTaglieri88