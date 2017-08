Dembelé è soltanto l'ultimo in ordine di tempo, ma che a Dortmund abbiano sviluppato negli ultimi anni una certa abilità nel fare gli affari è sotto gli occhi di tutti. Comprare a poco, in alcuni casi a pochissimo, provare a vincere qualche trofeo e poi rivendere a costi importantissimi. Anche così il club della Westfalia è arrivata a toccare quota 376 milioni di euro alla voce del fatturato, un record da queste parti, e potersi permettere di arrivare ai giovani più talentuosi del panorama internazionale (lo statunitense Pulisic e lo svedese Isak gli ultimi esempi).



QUANTI AFFARI - Grazie alla cessione di Dembelé al Barcellona, il Borussia Dortmund potrà iscrivere nel prossimo bilancio una plusvalenza di 90 milioni di euro, senza considerare la possibilità di introitare ulteriori 42 milioni di bonus oltre ai 105 che i blaugrana verseranno di parte fissa. Considerando che l'attaccante francese era stato pagato "solo" 15 milioni al Rennes un anno fa, il beneficio economico è evidente. La classica offerta irrinunciabile, insomma, esattamente come quella al Bayern Monaco, nella passata estate, del figliol prodigo Hummels, acquistato a 4,2 e ceduto a 35 milioni di euro. E poi, per citare altri casi recenti, ci sono Mkhitaryan, venduto a 42 milioni (fu comunque pagato 27,2 allo Shakhtar Donetsk) e Gundogan, che si è accasato al Manchester City per 27 milioni dopo esserne costati 5,5.



BILANCIO DA URLO - Aggiungendo a questo elenco i vari Barrios, pagato 4,5 e grande protagonista dei due campionati della gestione Klopp prima di essere rivenduto per 8,5, Kagawa (acquistato in Giappone per 300.000 euro e passato al Manchester United per 16 milioni prima di tornare per la metà), Sven Bender (che ha ritrovato il gemello Lars), che ha fruttato 12,5 milioni dopo essere costato appena 1,5, e Gotze, cresciuto nel proprio vivaio e venduto al Bayern Monaco per 37 milioni nell'estate 2013, con soli 8 giocatori il Dortmund ha guadagnato qualcosa come 229 milioni di plusvalenze. Che non ti daranno magari la garanzia di portare a casa titoli, visto lo strapotere interno del Bayern Monaco e in Europa delle solite note, ma che ti assicurano la possibilità di attestarti a grandi livelli.