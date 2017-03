L'eliminazione in Champions League contro il Monaco ha convinto Guardiola: in estate sarà rivoluzione per il Manchester City, pronto a salutare diversi giocatori. Il Daily Mirror stila una lista dei sacrificati: Clichy, Sagna e Zabaleta, ai quali si aggiungono i giocatori ora in prestito Hart, Nasri, Bony e Mangala. Il grande punto di domanda resta Aguero: resterà a Manchester la prossima stagione.