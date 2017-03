Ci sono dei momenti che vanno colti, per tutti. Treni che passano una volta nella vita, palloni che entrano in rete all'attimo giusto, rigori intuiti in una frazione di secondo, capaci di regalarti la gloria eterna. Poi ci sono le occasioni, da sfruttare, da prendere al volo, in campo e sul mercato: giovani da valorizzare e non da perdere o regalare, nomi esotici, ancora acerbi, ma con la classe e la grazia dei predestinati. Bisogna solo aspettarli, avere pazienza, ma... C'è sempre un ma: una rosa già ricca, o presunta tale, incomprensioni con il tecnico, scambi fantasiosi o la valutazione, sbagliata, di un intero staff. Da quel momento partono storie fantastiche, fatte di vendette e voglia di ribellarsi, liberando il proprio talento rimasto incatenato in dogmi tattici incomprensibili, un urlo disperato di classe, non voltando le spalle al passato, ma guardandolo, a testa alta, come per dire "Sì, sono proprio io. Quello che avete mandato via". E' notizia di queste settimane che il Milan sogni Pierre Emerick Aubameyang, ex Primavera rossonero, esploso, però, lontano da Milano, al St-Etienne, e diventato campione al Borussia Dortmund. Sogno, destinato a rimanere tale visto il prezzo del gabonese. Partendo da qui, La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 rimpianti, a quei giocatori che "col senno di poi...", giovani e vecchi, senza distinzione.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com. Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



I GIOVANI ACERBI - Giovani, talentuosi e francesi. Però, in Italia, ai loro inizi, hanno fatto fatica. Uno alla Juve, l'altro al Milan: Henry in bianconero, Vieira in rossonero. Arrivati da Monaco e Cannes, non sono riusciti a esprimersi al meglio, lasciando la difficile Serie A e volando a Londra, dove hanno contribuito a scrivere la storia dell'Arsenal. Anche nell'Inter c'è stato un giovane talento inespresso, che ha regalato sprazzi di calcio illuminante salvo poi volare in Premier: si tratta di Coutinho, ora al Liverpool e sogno, sì sogno, del Barcellona e di Neymar. Ogni tanto, però, c'è anche chi lascia l'Inghilterra troppo presto, come Pogba: lo United se lo lascia scappare, per riprenderselo, qualche anno dopo, per più di 100 milioni di euro. Un rimpianto costoso...



VALUTAZIONI SBAGLIATE - "Non sa difendere", quindi via. E l'Inter ascolta Hodgson, cedendo così Roberto Carlos al Real Madrid. Il resto è storia... Quella lacuna a sinistra rimase tale per diverso tempo in nerazzurro. Un anno, Moratti, pensò di colmarla prendendo Coco dal Milan, scambiandolo con Seedorf. L'olandese, in rossonero, vince uno Scudetto e, soprattutto, due Champions League. Rimanendo a tinte oranje, non si può non citare Davids: a Milano è una mela marcia, alla Juve diventa uno dei punti fermi della squadra di Lippi.



"SONO BOLLITI" - Finiti, allontanati, cacciati. A torto. Andrea Pirlo e Samuel Eto'o avevano ancora tanto da dare: il primo, arrivato al Milan dai cugini per 35 miliardi di lire, è stato lasciato scappare a zero, diventano poi della Juve, imprescindibile sia per Conte che per Allegri, con il quale accarezza il sogno Champions infranto dalla MSN; il secondo, invece, è stato inserito dal Barcellona nell'affare Ibra. Secondo triplete di fila, punto di forza dell'Inter di Mourinho. E chi sarà il prossimo?



LE 10 CESSIONI CHE "COL SENNO DI POI..."



1. Paul Pogba

2. Thierry Henry

3. Andrea Pirlo

4. Roberto Carlos

​5. Clarence Seedorf

6. Philippe Coutinho

7. Samuel Eto'o

8. Edgar Davids

9. Patrick Vieira

10. Pierre-Emerick Aubameyang

@AngeTaglieri88