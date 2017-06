"L'amore è eterno, finché dura" titola un celebre film di Carlo Verdone, un motto che in fondo riguarda molto da vicino il mondo del calcio. Lo hanno imparato duramente i tifosi del Milan, che oggi hanno preso atto della decisione di Gianluigi Donnarumma di non rinnovare il proprio contratto con i rossoneri: quanto fa male ora quel bacio allo stemma del Milan esibito con orgoglio da Gigio dopo la partita contro la Juventus, non è però certo la prima volta che succede nella storia del calcio. Un caso poi che ad esibirsi in questa manifestazione d'affetto prima di Donnarumma ci siano stati altri illustri assistiti di Mino Raiola.



In principio fu Zlatan Ibrahimovic: appena arrivato a Barcellona subito posò le labbra sullo stemma catalano, salvo poi salutare dopo una sola stagione i blaugrana per tornare in Italia, al Milan. Qualche anno dopo toccò a Paul Pogba, un bacio allo stemma della Juventus nel 2015 e la promessa di restare: effettivamente è rimasto un altro anno, lasciando Torino nel 2016 per oltre 100 milioni di euro. Ora Donnarumma, che potrebbe però non essere solo: anche Romelu Lukaku la scorsa stagione (foto Kissed The Badge) ha baciato con passione la sua maglia dell'Everton, ma in estate è destinato a lasciare i Toffees...