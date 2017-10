Massimiliano Allegri è così: anche se quando si presenta in pubblico cambia totalmente, urla fino a perdere la voce durante i 90', gli allenamenti e nello spogliatoio.è semplicemente il più famoso in casa Juve, dove però ci sono statiper sostituzioni e incomprensioni, tanti quanti ce n'erano stati al Milan.commenti diretti a scelte che i giocatori, spesso leader dei rispettivi gruppi, non consideravano proprio idilliache. In una conferenza dello scorso anno,, scherzosamente, Allegri lo disse: "Per me vanno bene gli allenamenti a porte aperte, ma poi non scrivete ci sono stati 'vaffa' o sfuriate".