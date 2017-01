Ieri un'ultima perla, facendo un favore al custode del Madrigal, spolverando il sette e togliendo le ultime ragnatele dalla porta difesa da Asenjo. Lionel Messi è ormai diventato uno dei migliori al mondo anche da calcio piazzato. Non nasce come uno specialista, ma con gli occhi, negli anni, ha assorbito il modo di calciare dei compagni, da Ronaldinho a Xavi; la cultura del lavoro abbinata al talento ha poi fatto il resto. Dopo la magia della Pulce, la classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 20 migliori tiratori di punizioni. Sì, 20 e non 10 come al solito. E' stata dura, molto dura!



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti. A maggior ragione in questo caso, quando il lato soggettivo vince, di gran lunga, su quello oggettivo.









"Quando giocavo nella Stella Rossa i tifosi già si abbracciavano per esultare prima di calciare qualche punizione al limite dell'area avversaria". Parola di Sinisa Mihajlovic, grande specialista e autore di una tripletta su punizione con la quale stese il suo passato, la Sampdoria, con la maglia della Lazio. Poi ci sono i fenomeni brasiliani, da Juninho Pernambucano, che è diventato oggetto di studio di Andrea Pirlo, a Roberto Carlos, passando per Dinho e Branco, detto Tres Dedos.



Anche in Italia c'è un'ottima scuola: il già citato Pirlo, Roberto Baggio, Gianfranco Zola, Alessandro Del Piero, Mario Balotelli e un altro Mario, Corso, inventore della punizione a foglia morta. Senza dimenticare chi ha aiutato a rendere la Serie A tra i campionati più belli del mondo: Zico, Maradona e Platini, tra i più grandi specialisti. Ah, poi c'è Nakamura: il giapponese maestro delle punizioni, che a 37 anni riusciva ancora a disegnare parabole perfette. E, parafrasando Miha, "A Reggio Calabria, quando si avvicinava sul pallone, i tifosi iniziavano già ad abbracciarsi!".



I 20 MIGLIORI TIRATORI DI PUNIZIONI



1. Juninho P

2. Mihajlovic

3. Zico

4. Maradona

5. Nakamura

6. Platini

7. Pirlo

8. Roberto Carlos

9. Baggio

10. Corso

11. Beckham

12. Branco

13. Koeman

14. Totti

15. Messi

16. Zola

17. Ronaldinho

18. Del Piero

19. Riquelme

20. Balotelli