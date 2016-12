Tempo di Natale, tempo di regali, ma il calciomercato incombe: dal 3 gennaio le trattative di compravendita torneranno ad infiammare lo sport più bello del mondo, in Italia e in Europa. Come tutti gli anni, il mercato invernale rappresenta un importante snodo della stagione: si tratta di una fase fondamentale sia per l'anno sportivo in corso, che per il seguente, dato che le società iniziano a programmare importanti piani per il futuro. E allora occhio alle possibili occasioni, tra svincolati e giocatori in scadenza: la Gazzetta dello Sport propone una lista con 30 calciatori (di cui 4 svincolati e 26 con il contratto in scadenza il 30 giugno 2017, senza accordo per il prolungamento), liberi di firmare da subito con chiunque e di accasarsi in un nuovo club a un prezzo inferiore al loro valore per non partire a zero a giugno. Ecco chi sono:



LE OCCASIONI IN ITALIA - In Italia i nomi sono di quelli che scottano: in primis il terzino svizzero della Juve, Stephan Lichtsteiner, con cui la Vecchia Signora non sembra intenzionata a proseguire il rapporto. Allo stesso modo Patrie Evra, anch'egli in scadenza e, visto le ultime prestazioni, non più certo di rinnovare. Un altro difensore importante che sembra ai saluti è Gonzalo Rodriguez, che ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina e potrebbe tornare in Argentina, ma su di lui c'è anche il Milan. Ai titoli di coda con l'Atalanta Mauricio Pinilla, ad un passo dal Messico. Robin Quaison a Palermo, Francesco Magnanelli e Paolo Canavaro a Sassuolo non sono ancora certi di restare, così come Rodrigo Palacio a Milano e Nicholas Burdisso a Genova. Due situazioni differenti in casa Samp: Fabio Quagliarella dovrebbe rinnovare, Antonio Cassano andrà via.



LE OCCASIONI IN EUROPA - In Europa, il piatto è ancora più ricco: un certo Arjen Robben potrebbe lasciare Monaco, visto che il rinnovo con il Bayern non è affatto scontato. Quello di Axel Witsel è un altro nome importante, con la Juventus in primissima fila già da gennaio, così come c'è l'Inter su John Obi Mikel e Lucas Leiva, di Chelsea e Liverpool. Dalla Premier, sponda Manchester City, le occasioni si chiamano Jesus Navas, Pablo Zabaleta e Yaya Touré. Spostandosi verso Est, l'occasione di Donetsk è Darijo Srna, terzino croato non più giovanissimo, su cui c'è il Barcellona. In Spagna occhio alla situazione Pepe-Real, con il portoghese in scadenza, oltre che a Masip-Barcellona, Cerci-Atletico (l'esterno romano dovrebbe firmare a breve con il Bologna), Bonera-Villarreal e Boateng-Las Palmas. Per finire con i due pezzi da 90 di Raiola: Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli, con il primo che dovrebbe rinnovare con il Man United per almeno un altro anno e il secondo che invece dovrebbe lasciare Nizza.



LE OCCASIONI DEGLI SVINCOLATI - Anche gli svincolati possono rappresentare occasioni da non perdere: Emmanuel Adebayor, Martin Caceres, Raul Meireles e Fausto Rossi i nomi principali, non di primissimo pelo ma sempre utili. Gennaio sta arrivando, il tempo dei saldi pure.