Firenze città di esordi in serie A e di futuri calciatori granata. Nel Torino che scenderà in campo lunedì sera all'Artemio Franchi ci saranno anche due calciatori che hanno esordito nel massimo campionato proprio con la maglia della Fiorentina: Emiliano Moretti e Adem Ljajic.

Il primo, che potrebbe essere affiancato al centro della difesa da un altro ex viola, De Silvestri, era arrivato alla Fiorentina appena diciottenne e in Toscana ha iniziato una lunga e ottima carriera che sta ora concludendo con la maglia del Torino, di cui è diventato anche capitano. Anche l'attaccante è approdato molto giovane a Firenze e con la maglia viola ha iniziato a mostrare il proprio talento, un talento che però non è ancora riuscito ad esprimere con continuità. Lunedì sera al Franchi ci sarà poi un altro ex: Sinisa Mihajlovic, allenatore della Fiorentina per una stagione e mezza.