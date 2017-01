Ha parlato di tanti argomenti Beppe Marotta a margine della presentazione alla stampa di Tomas Rincon. Soprattutto di mercato. Lanciando anche un messaggio forte e chiaro, a proposito della finestra di gennaio per quel che riguarda la Juve: le valutazioni per rinforzare il centrocampo erano state fatte ad ottobre, servivano due uomini. Ora quindi la società bianconera può ritenersi a posto così, nonostante sia sfumato l'affare Witsel: perché oltre a Rincon, c'è un Marchisio in più e completamente recuperato. È quindi il Principino il reale secondo acquisto, almeno secondo il punto di vista del club. Si può pensare allora che proprio Marchisio abbia chiuso in ampio anticipo il mercato della Juve. Che però, chiuso non è mai, specialmente quando gennaio è appena iniziato. Sotto traccia si continua a cercare quel profilo giusto senza fare follie, per alzare ulteriormente il livello di un centrocampo che rimane reparto un gradino sotto gli altri soprattutto in ottica Champions. Continua quindi a lavorare la Juve in ottica futura provando ad anticipare tutti in vista della prossima stagione, senza però lasciare nulla di intentato già in questa sessione.

MARCHISO CHIUDE, MARCHISIO RIAPRE – In questo senso, la pista più percorribile a questo punto diventa quella che porta a Luiz Gustavo. Di grande esperienza internazionale, con il contratto in scadenza nel 2018 ecco che il brasiliano classe '87 continua a cercare una nuova avventura: agenti e intermediari sono al lavoro da tempo per permettergli di lasciare il Wolfsburg, che ora apre anche al prestito dopo la maxi-valutazione che ne ha impedito il trasferimento la scorsa estate. Di fronte ad una richiesta superiore ai 25 milioni la stessa Juve si era tirata indietro dopo averlo seguito a lungo, l'ipotesi di un prestito sta riportando i bianconeri a valutare con grande attenzione il profilo del brasiliano, stante la volontà che il riscatto sia un diritto e non un obbligo per un'operazione che complessivamente possa non superare una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni. La situazione di Luiz Gustavo, quindi, continua ad essere monitorata con grande attenzione in casa Juve e nelle prossime settimane molto dipenderà, ancora una volta, da Marchisio: prendere Luiz Gustavo porterebbe il Principino ad occupare nello scacchiere di Allegri l'antica posizione di mezz'ala dinamica, ruolo che dovrà dimostrare di poter nuovamente ricoprire con continuità anche dopo il grave infortunio. La Juve non comprerà tanto per fare e di doppioni tattici non ha bisogno in questo momento. Chissà però che dopo averlo virtualmente chiuso, ora non possa essere ancora Marchisio a poter riaprire il mercato della Juve...



@NicolaBalice