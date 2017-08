Da Mario a Mario. Fanny Neguesha, modella ed ex fidanzata di Mario Balotelli, ha ufficializzato su Instagram il suo nuovo legame: si tratta di Mario Lemina, centrocampista gabonese classe 1993 che in questa sessione di calciomercato si è tasferito dalla Juventus al Southampton. Fanny e Mario hanno reso noto su Instagram il loro legame con un post in contemporanea con cuoricino, chiave e lucchetto e la loro foto insieme. Fanny Neguesha, nata nel 1990 in Belgio, è una modella, cantante e showgirl di padre italiano e madre di origini congolese e ruandesi.