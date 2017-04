L'incapacità di riciclarsi, di trovare correttivi per mantenere una squadra altamente competitiva pur conservando la propria filosofia di gioco. In attesa che la partita di ritorno del Camp Nou confermi o meno il verdetto dello Stadium, tutti i difetti e le criticità del Barcellona attuale sono emersi in maniera roboante proprio nella notte dello Stadium, più ancora che in occasione della clamorosa debacle contro il Paris Saint Germain.



MERCATO FLOP - Mathieu, Mascherano, Rakitic e Andrè Gomes sono i volti delle principali delusioni della formazione di Luis Enrique, surclassata sotto ogni punto di vista, perchè incapace di impostare una partita che prevedesse un piano diverso da quello di uno sterile possesso palla orizzontale nella speranza di sfiancare la Juventus. Ma rappresentano soprattutto il fallimento di una dirigenza che ha dilapidato i budget di mercato delle ultime sessioni senza aver individuato calciatori realmente funzionali al progetto e in grado di generare una reale concorrenza all'interno della rosa.



MANCA IL RICAMBIO - Un peccato capitale che, anche per questioni di delicati rapporti di equilibrio in uno spogliatoio infarcito di stelle, ha portato elementi come Iniesta e Mascherano a non essere riguardati da quel naturale processo di ricambio che qualsiasi grande squadra prima o poi deve affrontare. L'addio di Luis Enrique a fine stagione segnerà cronologicamente la fine di un ciclo strepitoso, la colpa della dirigenza blaugrana è di non averla saputa prevedere in anticipo. L'argentino è ormai la controfigura di se stesso ma, finchè le alternative saranno giocatori non adeguati per carisma o qualità come Rakitic o sopravvalutati come André Gomes, sarà molto complicato pensare di dare il via alla rivoluzione. Un ribaltone che le tre bordate assestate dalla Juve non possono far altro che accelerare.