Il futuro è adesso. La Juventus lo sa bene, sono settimane e mesi fondamentali per programmare la prossima stagione. Un compito non semplice tra le mani di Marotta e Paratici; perché è ancora troppo presto per capire come poter sfoltire la rosa, ma c'è da correre su diverse trattative in entrata che possono poi diventare delicate se non portate avanti nei modi e tempi giusti. In più, la questione allenatore rende tutto meno programmabile nell'immediato. Eppure, la Juve ha fretta. Specialmente su alcuni fronti.



MERET DA CHIUDERE - Il portiere italiano del momento - Donnarumma a parte - è senza dubbio Alex Meret, ennesimo prodotto della scuola friulana con potenzialità più che buone. La sua stagione in prestito alla Spal dall'Udinese è stata fin qui sensazionale, la Juventus lo segue da tempo e ha già portato avanti i contatti con la famiglia Pozzo per discutere di Meret. Ma non ha ancora definito l'affare nei dettagli, conta di avvicinarsi presto per evitare sorprese visto che questo ragazzo classe 1997 sta facendo accendere i radar di tanti top club, in Italia e all'estero. E nulla è ancora scontato.



DA TOLISSO A RABIOT - Ovviamente, da qui a metà aprile Marotta e Paratici sperano di fare nuovi passi in direzione Corentin Tolisso, l'obiettivo bianconero numero uno per il centrocampo. Vi abbiamo raccontato a più riprese dei contatti positivi sull'asse Torino-Lione, ma prima di definire conclusa una trattativa con il presidente Aulas ci vogliono firme, controfirme e comunicati ufficiali. Ecco perché la Juventus è fiduciosa ma prudente, ragiona sui 40 milioni di euro di valutazione, avrà un nuovo incontro entro le prossime tre settimane con il Lione per accelerare. Mentre Tolisso continua a fare benissimo, non proprio un bene. Non convince invece Adrien Rabiot, ancora accostato alla Juve come proposto da alcuni intermediari: è già stato a un passo qualche anno fa, saltò tutto sul più bello. Oggi costa 35/40 milioni e non è il profilo giusto, pista gelida. La Juve ha fretta, sì. Ma su altri fronti. Aspettando il Barça...