Quando il calcio si gioca su un tavolo, con sponde, stecche, 11 omini e il modulo è il famigerato 2-5-3, uno è il divieto universale: non rullare. Poi, nelle varie versioni o nelle sfide con gli amici ci sono altri due divieti speciali: vietato fare gancio e, non sempre noto, vietato stop e tiro. L'essenza del calcio che svanisce quando a comandare è una pallina impazzita di plastica: stop e tiro. La prima cosa che insegnano alla scuola calcio, ma anche prima, quando stoppi-calci-prendi il muro e rinizi una routine che segnerà la tua esistenza calcistica. Stop&gol vietato nel calcio balilla, stop&gol poesia nel calcio. Dries Mertens, cannoniere del Napoli, ne ha dato un esempio eccelso contro il Genoa: lancio di Diawara, carezza al pallone e schiaffo che Perin può solo percepire. Ripartendo da qui, da un gol che nei bar e nelle sale giochi sarebbe stato motivo di discussioni, con il classico "ho ucciso per molto meno" del difensore di turno, la Classifica di CM di oggi è dedicata proprio ai 10 stop & gol più spettacolari.



TANTA 'A' - Tanti, italiani. Tanti tocchi delicati seguiti da arroganti palloni catapultati in rete. Penso a Vieri contro il Parma: il dolce tacco che nasconde palla a Thuram e la beffarda parabola che buca Buffon; penso a Quagliarella, con lo stop a centrocampo, preciso e improvvisato, e l'inconsapevole pallone che beffa il Chievo Verona; penso a Shevchenko, re degli stop di petto, che con la Roma, in una sfida scudetto, controlla un pallone sulla pressione di Samuel e fa un leggero pallonetto a Pellizzoli; leggero, come lo stop di Roberto Baggio su lancio di Andrea Pirlo, in un Brescia-Juve. Leggera come la corsa di Pato, che trasforma una spazzata di Favalli in un controllo+gol impossibile nella sua epifania contro il Napoli.



E ALL'ESTERO... - All'estero c'è stato Maxi Rodriguez, che nel 2006 piegò il Messico ai supplementari, ci sono stati Inaki Williams e Neymar con controlli sbeffeggianti; c'è stato Dennis Bergkamp. Contro il Newcastle. Ecco, quello a biliardino non lo avrebbero mai annullato...



1. Roberto Baggio







2. Dennis Bergkamp







3. Dries Mertens







4. Pato







5. Neymar







6. Inaki Williams







7. Christian Vieri

​





8. Andry Shevchenko







9. Maxi Rodriguez







10. Fabio Quagliarella







@AngeTaglieri88