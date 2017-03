Domenica pomeriggio, a Pescara, Simone Scuffet ha rimesso piede in Serie A dopo quasi due anni. L'ultima presenza, infatti, è datata 31 maggio 2015 in una stagione passata interamente seduto in panchina con soli 152' giocati, quelli che oltreoceano chiamano "Garbage Time", brutalmente "Tempo per la spazzatura". Il motivo per cui Del Neri gli ha concesso 11' è da attribuire all'infortunio di Orestis Karnezis, costretto ad uscire per uno scontro con Cerri, in cui ha riportato una lussazione con microfrattura al mignolo della mano destra. Il comunicato apparso sul sito dell'Udinese, dopo gli esami di rito, ha solo confermato le attese: "Karnezis dovrà stare a riposo con il dito immobilizzato per le prossime due settimane prima di riprendere a lavorare con la squadra". Questo verdetto di fatto apre la porta dei bianconeri a Scuffet, che ora ha una seconda occasione per dimostrare il suo valore, due partite, almeno, per tornare grande.



ANNO D'ORO - Il 2013/14 è stato il suo anno d'oro: esordio a 18 anni e subito grande fiducia, con 16 presenze consecutive e tante tante parate. Colpi e tecnica che hanno puntato su di lui i riflettori di diversi club, su tutti l'Atletico Madrid, anche se poi non se n'è fatto nulla per la volontà di continuare a crescere e di finire il percorso scolastico in Italia. Una consacrazione rapidissima, che l'ha portato ad essere paragonato ad un mostro sacro come Buffon, a cui però ha fatto seguito un tonfo altrettanto clamoroso. Il 2015 in panchina e una nuova "vita" al Como, in Serie B, dove però non ha impressionato, tutt'altro. Mancanza di confidenza e di personalità, oltre ad una difesa piuttosto sgangherata, la seconda più battuta della Serie B.



RITORNO E FUTURO - Palermo e Torino: Simone Scuffet avrà sicuramente a disposizione queste due gare per impressionare di nuovo, per convincere Del Neri a confermarlo anche con il ritorno di Karnezis. Un'occasione che non può sciupare, forse l'ultima nonostante sia solo del 1996. Un viaggio di 180' da affrontare con una macchina del tempo in vista del mercato estivo 2017, per tornare indietro all'estate 2015, quando il successo più in voga era "L'estate addosso" e Scuffet addosso aveva gli occhi di tutti, dall'Atletico alla Juve.