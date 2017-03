Riecco, finalmente, Mati Fernandez. A tre mesi dall'ultima gara disputata da titolare, il centrocampista cileno ha lasciato il segno in una delle partite più difficili della stagione. Non di certo per un avversario, il Genoa, venuto a San Siro con il morale sotto i tacchetti ma per la lunga lista di indisponibili tra le fila rossonere.



CHE QUALITA'- E' stata la mossa a sorpresa di Montella. Il tecnico conosce bene l'ex Fiorentina,è un suo pupillo. Un giocatore che è capace di mettere in pratica i suoi concetti. Ha nel suo repertorio caratteristiche che mancano al resto dei centrocampisti della rosa: abilità nel fraseggio, capacità di provare la soluzione da fuori area. In soldoni, quella qualità che spesso è mancata in questa stagione.



FUTURO GIA' SCRITTO? - Da oggetto misterioso a possibile nuova risorsa nel finale, questa la sua missione. Per riscrivere un finale che pareva scontato, ovvero il ritorno, per fine prestito, alla Fiorentina. "Qualcosina mi doveva, è un giocatore immenso anche se emotivo".Una apertura arriva a fine gara anche da Montella. San Siro questa sera ha scoperto 'El Mago'.