Settimana calda in casa Inter. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina il club ha deciso di portare tutti in ritiro alla Pinetina, in vista di un'altra importante sfida, contro il Napoli, domenica sera. I nerazzurri stanno vivendo un momento difficile, che ha pregiudicato anche il futuro di Stefano Pioli. Per questo in corso Vittorio Emanuele si sta ragionando su chi sia l'uomo giusto per la prossima stagione, con i sogni Antonio Conte - facilitato dal possibile ritorno di Gabriele Oriali - e Diego Simeone sempre vivi. E anche su quali siano i giocatori giusti per ripartire, con gli osservatori nerazzurri che sono sempre più convinti delle qualità di Patrik Schick.