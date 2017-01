A gennaio le squadre sono chiamate a rinforzarsi e colmare le lacune, a cercare di cogliere le occasioni e strappare prezzi vantaggiosi. A molti addetti ai lavori il mercato di riparazione non piace, perché difficilmente i pezzi da novanta cambiano squadra a metà stagione, ed è difficile fare acquisti di livello; ecco perché, solitamente, regnano sovrane le più svariate forme di prestito. Non tutti, però, la pensano così; andiamo a scoprire, dunque, quali sono i dieci colpi più costosi della storia del calciomercato invernale.



Il mercato di gennaio è il regno dei club cinesi e inglesi, che sono quelli che hanno investito di più in inverno. In vetta c'è Oscar, che proprio nella sessione in corso è passato dal Chelsea allo Shanghai SIPG per la cifra record di 60 milioni di euro; il brasiliano ha scalzato Fernando Torres che comandava la classifica dalla stagione 2010/2011, quando proprio i Blues lo prelevarono per 58,5 milioni dal Liverpool. Sempre la società di Abramovich è stata protagonista anche nell'affare Mata, ceduto al Manchester United per quasi 45 milioni di euro. Da sottolineare anche il trasferimento di Alex Teixeira dallo Shakhtar Donetsk allo Jiangsu Suning, società sorella dell'Inter, per 50 milioni, che colloca il brasiliano sul terzo gradino del podio.



Sempre in Cina si è trasferito anche Jackson Martinez che, nell'inverno scorso, si è trasferito dall'Atlético Madrid al Guangzhou Evergrande per 42 milioni di euro. In classifica, però, non ci sono solo Cina ed Inghilterra; il Paris-Saint Germain, infatti, proprio in questa sessione di mercato ha versato 40 milioni di euro al Wolsfsburg per portare in Francia Julian Draxler, esborso che vale il settimo posto della classifica al tedesco.



I 10 COLPI PIÙ COSTOSI DELLA STORIA DEL MERCATO DI GENNAIO:

1) Oscar, dal Chelsea allo Shanghai SIPG per 60 milioni;

2) Fernando Torres, dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni;

3) Alex Teixeira, dallo Shakhtar Donetsk allo Jiangsu Suning per 50 milioni;

4) Juan Mata, dal Chelsea al Manchester United per 45 milioni;

5) Jackson Martinez, dall'Atlético Madrid al Guangzhou Evergrande per 42 milioni;

6) Andy Carroll, dal Newcastle al Liverpool per 41 milioni;

7) Julian Draxler, dal Wolfsburg al Paris-Saint Germain per 40 milioni;

8) Edin Dzeko, dal Wolfsburg al Manchester City per 37 milioni;

9) Willian, dallo Shakhtar Donetsk all'Anzhi per 35 milioni;

10) Wilfried Bony, dallo Swansea al Manchester City per 32,3 milioni.