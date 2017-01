Bello, bellissimo il Natale. Casa, famiglia, pranzi e cene che si mischiano fino a confondersi, e a confonderci, regali, abbracci... cartoni animati. Sì, perché durante le festività natalizie capita spesso di inciampare con un telecomando in mano su il biaconiglio che corre in perenne ritardo inseguito dalla bionda Alice, su Zio Paperone protagonista di Christmas Carol, su una freccia di quella volpe di Robin Hood, su qualche classico Disney che immancabilmente la tv offre. Di calcio animato poco, pochissimo. Bisogna buttare un occhio in Giappone, con quelle serie animate che riempivano i pomeriggi di qualche anno fa. La prima classifica di CM del 2017, in linea con quanto scritto sopra, è dedicato proprio ai 10 cartoni animati sul calcio.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti. A maggior ragione in questo caso, quando il lato soggettivo vince, di gran lunga, su quello oggettivo.



Il Giappone, scrivevamo. Holly & Benji, ovviamente: immancabile in tv anni fa, immancabile nelle nostre menti anche ora, immancabile in questa classifica. Ma non solo Lenders, Hutton e soci, ma anche Rudy di Palla al centro per Rudy, meno talentuoso dei suoi connazionali ma ugualmente amante del pallone, e se ci metti un cane che si chiama Maradon... Presente anche il prime anime dedicato al calcio, vale a dire Arrivano i Superboys, arrivato in Italia nel 1980, "figlio" di Ikki Kajiwara, padre de l'Uomo Tigre e Rocky Joe. Calcio meno scolastico e più passionale e realisti. Negli anni '90 tocca a Forza Campioni, ad Alé Alé Alé o-o e A tutto gol, sulla scia degli illustri predecessori. Infine ci sono i più moderni Inazuma Eleven, Giant Killing, Victory Kickoff!! - Sfide per la vittoria e La squadra del cuore.



E la Disney, non la mettiamo? Sì, C'è. Ed è un corto d'animazione a cui sono personalmente molto legato: Pippo nel pallone, con il celebre personaggio del mondo del cartoon americano che al fianco di una squadra sgangherata dovrà avere la meglio sulla Banda Bassotti. Presente anche Paperon de Paperoni, che a rivederlo ricorda qualche "tirchio" presidente di Serie A...



I 10 CARTONI ANIMATI SUL CALCIO



1. Holly & Benji

2. Pippo nel pallone

3. Palla al centro per Rudy

4. La squadra del cuore

5. Arrivano i Superboys​

6. Alé Alé Alé o-o

7. Inazuma Eleven

8. Forza campioni

9. A tutto gol

10. Victory Kickoff!! - Sfide per la vittoria











































