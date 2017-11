. Nella giornata di ieri, tutti insieme abbiamo strappato quello più delizioso, come un suo lancio; quello più geniale, come un suo passaggio; quello più nostalgico, come l'assist a Robertoin un. Andreaha appeso le scarpe al chiodo dopo una comparsata di pochi minuti nella semifinale playoff di Estern Conference tra il suoe i. Linguaggio americano che poco si sposa, e i fatti lo dimostrano, al calciatore Andrea Pirlo: uno che è diventato grande in Italia, ha vinto tutto in Italia, ha vinto in Europa con un club italiano, ha vinto nel mondo con la maglia Azzurra.I 10 migliori "petali" di quella margherita che racchiudeva i nostri sogni. 9 petali sono andati, uno è rimasto appeso, con le sue manoni. Ma a fine stagione saluterà tutti.Da Andreaa Gigi, passando per Fabio, Francescoe Alessandro: hanno segnato un'epoca, hanno aperto le porte, palleggiando, parando, anticipando e facendo gol, al nuovo millennio. Ora il calcio va avanti (quello azzurro un po' zoppicante) ma quello che hanno fatto loro rimarrà per sempre. Noi abbiamo votato i nostri 10. E per voi, chi è il migliore? VOTA QUI!