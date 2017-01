Il conto alla rovescia è cominciato, meno di 48 ore e sarà tutto finito. Domani sera, alle 23, chiuderà ufficialmente la finestra invernale di mercato. Una sessione che ha regalato pochi colpi, ma può riservare ancora qualche sorpresa. Perché tante squadre sono alla ricerca di un ultimo rinforzo, un ultimo elemento per completare la propria rosa. Da Paloschi a Ranocchia, da Paredes a Gabbiadini, passando per Hernanes e Donsah. Analizziamo le singole situazioni dei giocatori con le valigie in mano per queste ultime ore.



ANDREA RANOCCHIA - Non rientra più nei piani dell'Inter. Quasi sfumato l'interesse dello Zenit San Pietroburgo, che sta chiudendo per Ivanovic, restano vive le ipotesi Premier, dallo Swansea all'Hull City.



GODFRED DONSAH - Il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma la Roma è in pressing. Sono previsti dei nuovi contatti in giornata tra le due società e gli agenti del centrocampista ghanese.



GERSON - Per un possibile arrivo, c'è una partenza: Gerson sta per lasciare la Roma per il Lille, pronto a rilanciare il brasiliano classe '97, che in giallorosso non ha confermato le attese.



LEANDRO PAREDES - Sempre dalla Roma può partire anche Paredes. Spalletti lo ha fatto capire in conferenza stampa, l'argentino può essere sacrificato per sistemare il bilancio. Piace alla Juve, ma è quasi impossibile un suo trasferimento in bianconero. Più facile l'approdo in Premier.



HERNANES - La scorsa estate è stato a un passo dal lasciare la Juventus per il Genoa, poi il mancato arrivo di Witsel in bianconero bloccò tutto. Ora c'è ancora la società di Preziosi sul Profeta, che però non è ancora convinto della destinazione.



LUCAS CASTRO - Il centrocampista argentino è il grande obiettivo del Torino di Sinisa Mihajlovic. Fin qui il Chievo ha respinto tutti gli assalti, continuando a chiedere 10 milioni di euro per l'ex Catania. I granata ci riproveranno.



ROBIN QUAISON - Tra le poche note positive della disastrosa annata del Palermo, il trequartista svedese - in scadenza a giugno - piace alla Juve, che lo girerebbe poi in prestito all'Empoli. Occhio però all'inserimento del Mainz, pronto a comprarlo subito.



EMANUELE GIACCHERINI - Il suo agente è stato chiaro: l'ex esterno della Juventus vuole giocare. Roma e Genoa sono solo due delle squadre che hanno mostrato interesse, ma sono state bloccate dal Napoli. Qualcosa può cambiare nelle prossime ore.



MANOLO GABBIADINI - Anche l'attaccante bergamasco è stato bloccato dal Napoli. Il Southampton ha alzato la sua offerta, ma aspetta una risposta definitiva per oggi.



ALBERTO PALOSCHI - All'Atalanta non sta trovando spazio, complice la grande annata di Petagna. Dal Chievo alla Lazio, passando per Fiorentina e Sampdoria, mezza Serie A si è interessata a lui: vedremo chi la spunterà.



ANTE BUDIMIR - Come per Paloschi, c'è la fila anche per l'attaccante della Sampdoria. Il Crotone spera di riuscire a riportarlo a casa dopo la grande stagione della promozione in Serie A, ma deve stare attento alla concorrenza.



GREGOIRE DEFREL - Dopo il pressing delle scorse settimane, nelle ultime ore sembra sfumato l'interesse della Roma per l'attaccante del Sassuolo. Ma anche ieri Di Francesco non lo ha schierato titolare, segno che qualcosa può ancora succedere.