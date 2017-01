Da Rashford a Crash-ford il passo è breve. Il Sun ha usato questo gioco di parole per raccontare l'incidente in auto capitato all'attaccante del Manchester United Marcus Rashford, che tornando a casa dopo l'allenamento ha tamponato un'altra vettura.



È una notizia uscita solo nelle ultime ore, ma il fatto risale alle ventiquattro antecedenti alla partita contro il West Ham, datata 2 gennaio. In quell'occasione, il giovane attaccante, ha disputato solo 7' e probabilmente anche questo incidente deve aver influito sul suo impiego. Qualche contusione, ma fortunatamente nessuna conseguenza per i coinvolti, con Rashford che è uscito dall'auto totalmente illeso. È andata decisamente peggio al suo Mercedes CLA 45 coupe nero da 60.000 sterline circa, il cui muso è andato distrutto nel tamponamento.