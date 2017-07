Grandi cifre, possibilità di errore minime e non solo: il calciomercato nasconde sempre grandi insidie. Le fregature sono sempre dietro l’angolo e la Roma l’ha scoperto di recente. Rick Karsdorp, terzino destro recentemente acquistato dai giallorossi, è arrivato dal Feyenoord con un problema al ginocchio. Il direttore sportivo Monchi era già informato sull’infortunio e ha deciso di portare comunque a termine la trattativa: il giocatore è stato operato ieri dal Professor Mariani, intervenuto in artroscopia sul ginocchio destro. Durante l’indagine il chirurgo ha trovato una piccola lesione meniscale, precisamente al corno posteriore del menisco esterno, e armato di bisturi ha subito provveduto a risolvere il problema che si trascinava dallo scorso aprile: la prognosi è di quattro settimane.



Karsdorp, però, è solo l’ultimo giocatore a presentarsi nella nuova squadra già infortunato. Durante la scorsa sessione estiva di mercato Mati Fernandez arrivò al Milan con un problema fisico. Come il cileno, anche Emanuele Giaccherini e Lorenzo Tonelli, acquistati la scorsa estate dal Napoli. Anche la Juventus negli anni ha acquistato giocatori già infortunati: il brasiliano Romulo e recentemente Rolando Mandragora. A Roma anche il Puma Emerson era arrivato con un problema al ginocchio. Sempre per un problema al ginocchio, Giuseppe Rossi fu costretto a stare in tribuna nella primavera del 2013, quando tornò dal Villarreal. Come dimenticare Thomas Vermaelen, acquistato dal Barcellona con un grave problema di pubalgia. E, infine, c’è Fernando Redondo, acquistato dai rossoneri a peso d’oro, ma quasi mai in campo in cinque anni.